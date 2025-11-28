Logo Tgcom24
Mondo
oltre 70 i feriti

Grattacieli in fiamme a Hong Kong, il bilancio delle vittime sale a 94

28 Nov 2025 - 00:21
© Da video

© Da video

È salito a 94 vittime il bilancio dell'incendio che ha coinvolto il complesso residenziale Wang Fuk Court a Hong Kong. Più di 70 persone sono rimaste ferite, tra cui 11 vigili del fuoco. Il bilancio aggiornato è stato diffuso dal Dipartimento dei Servizi Antincendio della città.

