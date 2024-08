In India almeno sette persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite in una ressa scoppiata stamattina in un tempio nello stato orientale del Bihar. Lo riportano i media locali. L'incidente si è verificato a Makhdumpur, nel distretto di Jehanabad. Un gran numero di devoti induisti si era recato nel tempio di Baba Siddhnath in occasione delle preghiere per il quarto lunedì del mese del calendario indù Saawan.