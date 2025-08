India, piogge monsoniche e allagamenti in Uttar Pradesh: 12 morti

Dodici persone hanno perso la vita in India nelle ultime 24 ore in vari distretti dello stato centrale dell'Uttar Pradesh, a causa delle incessanti piogge monsoniche stagionali che hanno creato allagamenti dopo l'esondazione dei fiumi principali. A Varanasi il Gange ha superato il livello di guardia dei 71,26 cm, sommergendo tutti gli 84 "ghat" (le scalinate che scendono al bordo del fiume) nella città vecchia e inondando più di 32 villaggi del distretto. La Protezione civile ha fatto evacuare oltre 6.500 persone, ricollocate in aree sicure e ospitate in campi di emergenza.