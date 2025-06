India, cadono da un treno sovraffollato: 4 morti e 9 feriti

A Mumbai, in India, quattro persone sono morte cadendo da un treno di pendolari sovraffollato. Altre nove persone sono rimaste coinvolte nella caduta e sono state ricoverate in ospedale in gravissime condizioni. Secondo la ricostruzione delle autorità ferroviarie, per la calca i passeggeri viaggiavano aggrappati ai predellini esterni dei vagoni. Il ministro alle Ferrovie dello stato del Maharashtra ha annunciato che nei prossimi mesi tutti i vagoni già in circolazione sulle linee della metropoli saranno dotati di porte a chiusura automatica.