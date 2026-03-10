India, ospedale nega l'ambulanza: padre trasporta neonato morto in una scatola

Venti chilometri a piedi trasportando, in una piccola scatola di cartone, il corpo del figlio morto pochi minuti dopo il parto. Siamo in India, più precisamente nel distretto di West Singhbhum nel Jharkhand (regione centro occidentale vicino al confine con il Bangladesh) e il protagonista di questa triste vicenda è Ramkrishna Hembram, il papà del neonato. Secondo quanto denunciato dalla famiglia e riportato anche dai quotidiani nazionali indiani, l'ospedale pubblico di Chackradharpur prima avrebbe ricoverato nella giornata di giovedì la moglie incinta, poi sabato 7 marzo ci sarebbe stato il parto, ma il bambino è deceduto poco dopo. "I medici non si sono presi cura adeguata durante e dopo il parto" dice il padre. "Dopo la sua morte, abbiamo chiesto un'ambulanza o qualsiasi altro veicolo all'ospedale per riportare il corpo nel nostro villaggio, ma hanno rifiutato. Poi ho messo il mio bambino in una scatola di cartone avanzata e sono partito" ha continuato Hambram.