India, lo smog a New Delhi 60 volte i limiti Oms: scuole chiuse

Una nuvola di smog tossico avvolge la capitale dell'India, New Delhi, dove il livello di inquinamento registrato supera di 60 volte i limiti raccomandati dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), in particolare per quanto riguarda le polveri sottili cancerogene. Lo ha comunicato la società IQAir, che ha effettuato i rilevamenti. Le autorità della metropoli, che conta con i sobborghi circa 30 milioni di persone, hanno deciso la chiusura delle scuole con la tenuta di lezioni da remoto, con l'eccezione dei licei. Il governo locale ha invitato la gente, in particolare le persone anziane e quelle vulnerabili, a restare in casa o in ambienti chiusi il più possibile.