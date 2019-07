India, nel Chennai non piove da 200 giorni: cittadini in rivolta

Nel Chennai, regione del profondo sud dell'India, non piove da 200 giorni. Le riserve d'acqua si sono prosciugate e i poveri delle periferie, per non morire di sete, sono costretti a bere acqua inquinata mentre quella potabile è acquistabile solo dai ricchi. Così, è iniziata la rivolta per la siccità. I più disperati hanno assediato i camion dell'acqua e sono scesi in strada a gridare sotto i ricchi uffici degli uomini d'affari: "L'acqua dei nostri terreni per i vostri lussi" lo slogan usato dai cittadini.