India, morta la donna bruciata dai suoi stupratori

E' morta nella notte in un ospedale di Delhi la donna che due giorni fa era stata bruciata viva. La 25enne era stata vittima a marzo di uno stupro di gruppo. Invece di tacere, la donna aveva denunciato i violentatori, che da allora hanno tentato di tutto per metterla a tacere minacciando anche i suoi familiari. Due giorni fa l'hanno aggredita mentre andava in tribunale per la prima udienza del processo.