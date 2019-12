India, migliaia in piazza contro legge su cittadinanza anti-Islam

In migliaia sono scesi in piazza, in India, contro l'emendamento alla legge della cittadinanza che discrimina, a dire dei dimostranti, i musulmani. Dall'11 dicembre, quando il Parlamento ha approvato la norma che concede la cittadinanza ai migranti provenienti da Afghanistan, Bangladesh e Pakistan, a patto che non siano musulmani, sono scoppiati scontri e violenze nel Paese costati già una decina di morti e una cinquantina di feriti.