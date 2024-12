India, liberato un detenuto di 104 anni: 36 li ha trascorsi in cella

In India un detenuto di 104 anni, Rashik Chandra Mondol, è stato liberato dal carcere in cui stava scontando una condanna all'ergastolo. L'uomo, rilasciato in libertà condizionale nella città di Kolkata, ha trascorso dietro le sbarre gli ultimi 36 anni, un terzo della sua intera vita. Mondol ha affermato di non ricordare più il giorno in cui è entrato in carcere: "Alla fine ci si abitua, sono sicuro che proverò nostalgia della vita in cella". Il 104enne, che ha quattro figli, venne condannato nel 1988 per avere ucciso il fratello durante una discussione su una eredità di terreni.