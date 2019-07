India, la ex sposa un altro: 22enne si toglie la vita in diretta Facebook

In India, un ragazzo di 22 anni si è tolto la vita dopo aver detto ad amici e parenti che non riusciva a vivere sapendo che la sua ex fidanzata si stava per sposare con un altro uomo. Shyam Sikarwar, conosciuto anche con il soprannome Raj, ha pubblicato in diretta su Facebook il filmato che lo mostra impiccato in un tempio nel villaggio di Rhaiba, nei pressi di Agra.