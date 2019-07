India, dichiarato morto in ospedale si risveglia poco prima del funerale

I medici l'avevano dato per morto, i parenti avevano predisposto tutti i dettagli per il funerale quando improvvisamente il corpo di un giovane venticinquenne ha iniziato a muoversi. E' accaduto in India a Mohammad Furqan, trasportato in ospedale dopo un incidente stradale. Pochi giorni dopo il suo ricovero, i dottori hanno comunicato alla famiglia il decesso del ragazzo. Mentre il corpo veniva preparato per la sepoltura, il fratello si è accorto che non tutto era perduto.