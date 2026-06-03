India, incendio in un edificio a Nuova Delhi: oltre 21 morti e decine di feriti

L'emergenza è stata dichiarata conclusa e l'incendio è stato completamente domato, ma resta ancora da chiarire l'origine delle fiamme. Nelle ore successive alla tragedia sono emerse ricostruzioni differenti sul punto esatto in cui il rogo avrebbe avuto inizio. In un primo momento si era parlato di un incendio sviluppatosi nel ristorante presente al piano terra, ma successivamente la polizia ha indicato la struttura, un bed and breakfast, come possibile luogo d'origine. Gli accertamenti sono tuttora in corso e gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per determinare con precisione la dinamica dell’accaduto. Fondamentale anche il contributo degli abitanti del quartiere, che hanno collaborato con i servizi di emergenza aiutando ad allontanare le persone in pericolo e a trasportare alcuni feriti verso le aree di soccorso.