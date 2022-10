India, i quattro italiani arrestati per graffiti rimarranno in custodia cautelare

I quattro italiani arrestati in India per presunta violazione di domicilio sono stati rinviati in custodia cautelare.

Lo riferiscono fonti di polizia. I quattro (Sacha Baldo, Paolo Capecci, Gianluca Cudini e Daniele Stranieri) sono stati fermati il 2 ottobre ad Ahmedabad, nel Gujarat, per i graffiti dipinti su due vagoni della metropolitana locale nel deposito di Apparel Park. I fatti risalirebbero al 30 settembre, giorno di particolare allerta per la sicurezza, poche il primo ministro Modi si trovava in visita nella città.