In India è stato confermato in India un primo caso di vaiolo delle scimmie. Il ministero della Salute di Delhi ha dato la notizia informando che gli esami di laboratorio hanno attestato la positività al virus. Il paziente, positivo al virus, è in condizioni stabili. La nota precisa comunque che non ci sono ragioni di allarme nel Paese e fa sapere di avere avviato, a livello nazionale, un programma capillare per la preparazione specifica del personale medico.