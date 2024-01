India, cadavere del figlio di 4 anni in valigia: arrestata l'a.d. di una startup AI

In India l'a.d.

di una startup AI è stata arrestata con l'accusa di omicidio dopo che il cadavere del figlioletto di 4 anni è stato trovato nelle sue valigie. Suchana Seth, che guida la who heads The Mindful AI Lab di Bangalore, è stata bloccata dalla polizia dello Stato di Karnataka mentre stava rientrando in taxi dal vicino Stato di Goa: durante un controllo nei bagali è stato trovato il corpo del bimbo.