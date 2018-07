India, bus in un burrone: almeno 30 morti e molti feriti

Almeno 30 persone sono morte in India quando il bus sul quale viaggiavano è uscito di strada precipitando in un burrone nello Stato dell'Uttarakhand e schiantandosi dopo un volo di oltre 200 metri. Secondo la polizia, che ha addebitato l'incidente al maltempo, molte altre persone sono ferite. Per il momento sono stati recuperati 20 corpi.