India, almeno 95 morti per liquore distillato illegalmente: undici arresti

Almeno 95 persone sono morte in India per aver bevuto un liquore distillato illegalmente. Altre 200 sono state ricoverate in ospedale. Arrestate undici persone. E' successo nello stato dell'Assam, nel Nord-Est del Paese. Secondo i media locali, per rendere più forte il liquore, questo sarebbe stato contaminato con il metanolo, un tipo di alcol estremamente tossico per l'uomo che di solito è utilizzato per le vernici.