11 giugno 2018 12:31 India, aggrediti a morte per colpa di una bufala che circolava su Whatsapp Nilotpal Das e Abijeet Nath sono stati uccisi in un villaggio perché ritenuti colpevoli di rapimento di bambini

Di fake news si può anche morire. In India due uomini, Nilotpal Das e Abijeet Nath, sono stati aggrediti e uccisi da 16 persone in un villaggio in cui si erano fermati a chiedere informazioni. Intorno a loro, all'improvviso, si è scatenata un'isteria di massa. La ragione di tanta rabbia è stata la denuncia di rapimenti di bambini, che circolava da mesi su Whatsapp. I due sono sono stati ritenuti colpevoli di questi atti e per questo picchiati a morte. Sono le ultime di sei vittime, uccise nel Paese a causa della stessa bufala. La polizia non è riuscita a capire da chi siano partiti i falsi messaggi.

L'aggressioneSi chiamavano Nilotpal Das e Abijeet Nath. Erano un ingegnere del suono e un artista digitale ed entrambi abitavano a Guwahati, una città nello Stato di Assam. Si erano fermati in un villaggio a nord-est della regione per chiedere indicazioni. Tanto è bastato perché 16 persone li aggredissero. Secondo quanto riporta la Bbc, il video dell’attacco mostra uno dei due uomini implorare pietà.

I messaggi Whatsapp"Quando le voci di corridoio, o le bufale, iniziano a circolare sui social media, ci vuole un po’ di tempo prima di riuscire a bloccarle definitivamente", ha detto alla Bbc l’ufficiale di polizia Mukesh Agarwal. Le forze dell’ordine, ha poi aggiunto, stanno controllando i vari siti web per cercare di fermare ogni notizia infondata. Ma non è facile convincere le persone che si tratti di fake news.

Le fake news e l'isteriaIn India ogni anno migliaia di bambini vengono effettivamente rapiti, con il rischio di finire nelle mani dei trafficanti di esseri umani. Inoltre, è ancora vivo il ricordo di Asifa Bano, la bimba di 8 anni rapita, stuprata e uccisa a gennaio. Le notizie diffuse tramite Whatsapp quindi hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco e dato vita a una sorta di isteria di massa. La ricerca del colpevole è iniziata quasi subito. In tutto sono sei le persone uccise nel Paese, vittime della caccia allo straniero scoppiata dopo i falsi messaggi. In aprile un uomo è stato picchiato a morte nello Stato di Tamil Nadu, solo perché era stato visto passeggiare per le strade. A maggio, invece, un altro uomo nella regione dell’ Andhra Pradesh ha perso la vita, colpevole di aver parlato in Hindi, la lingua ufficiale dell’India, e non in dialetto locale.