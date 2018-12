India, acqua inonda miniera illegale: 15 minorenni intrappolati

I servizi di soccorso indiani stanno cercando di salvare 15 minorenni che da due settimane sono bloccati all'interno di una miniera illegale di carbone nello Stato di Meghalaya. La miniera è stata allagata da un'inondazione, e a causa della pioggia che continua ad abbattersi sulla zona la situazione ormai è diventata critica: le pompe non bastano più per drenare l'acqua che da un vicino fiume continua a riversarsi nella miniera.

I soccorritori non sono riusciti a stabilire contatti con i 15 ragazzini, ma le famiglie si aggrappano alla speranza che abbiano potuto trovare riparo in una sacca d'aria. Uno dei minatori minorenni è riuscito a mettersi in salvo dall'inondazione e ha riferito che cinque persone erano riuscite a scappare.



Un tribunale indiano aveva vietato le miniere di carbone in questa zona nel 2014, dopo le denunce degli ecologisti per un "grave inquinamento dell'acqua".