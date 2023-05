Incoronazione Carlo, dimostranti anti-monarchia a Trafalgar Square a Londra: "Non il mio re"

Durante l'incoronazione di re Carlo III e della moglie Camilla all'abbazia di Westminster, alcune centinaia di manifestanti anti-monarchia si sono radunati a Trafalgar Square a Londra dove la cerimonia è stata trasmessa con altoparlanti.

La Bbc riferisce che ogni volta che venivano pronunciate le parole "re Carlo" i manifestanti gridavano "Not my king", cioè "Non il mio re". In altri momenti della funzione religiosa, i dimostranti hanno fischiato e gridato "È solo un uomo normale". Inoltre, dopo l'unzione, quando sono state pronunciate le parole "God save the King", i dimostranti anti-monarchia hanno fischiato e iniziato a cantare "Not my king".