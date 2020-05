Incidenti aerei, Boeing riprende la produzione del modello 737 Max

La Boeing ha annunciato di aver ripreso la produzione del controverso 737 Max, protagonista di due gravissimi incidenti nel 2019 in seguito ai quali tutti gli aerei del suddetto modello erano rimasti a terra. Per questo motivo il colosso americano dei cieli aveva interrotto la produzione del 737 Max a gennaio. L'azienda non specifica però se la Federal Avion Administration sia vicina a concedere l'autorizzazione che certifica la sicurezza dei velivoli.