Boeing 737 Max, i dipendenti attaccano: progettato da pagliacci | La compagnia replica: "Accuse inaccettabili"

Nuova grana per Boeing . Il Washington post ha pubblicato alcune mail molto critiche nei confronti della società che i dipendenti hanno inviato all'Autorità Usa per l'aviazione. Il Boeing 737 Max "è stato progettato da pagliacci supervisionati da scimmie", è scritto in una delle comunicazioni sull'aereo a terra da mesi dopo gli incidenti in Indonesia e in Etiopia. La compagnia ha replicato che le dichiarazioni dei dipendenti "sono inaccettabili".

Nei due disastri aerei morirono 350 persone - Dalle mail trapelate emerge come i dipendenti della Boeing abbiano convinto, anche facendo ricorso ad alcuni trucchi, le compagnie aeree e le autorità che non fosse necessario nessun addestramento con simulatori per i piloti del velivolo. Il modello non può più volare dopo i due disastri aerei, uno nel 2018 e l'altro nel 2019, in cui morirono 350 persone. Il messaggio in cui si parla di "pagliacci" e di "scimmie" risalirebbe al 2017, quindi alcuni mesi prima dei disastri. E il file è stato diffuso, mentre i dipendenti coinvolti nella comunicazione restano coperti da anonimato.

Boeing: "Quei messaggi in conflitto con i nostri valori" - Secondo il quotidiano, Boeing è entrata in possesso di queste mail a dicembre e le ha fornite alla Us Federal Aviation Administration e alle Commissioni parlamentari di indagine sul 737 Max. "Non sono stato ancora perdonato da Dio per quello che ho coperto l'anno scorso", si legge in un altro messaggio, questo del 2018. Con un comunicato, Boeing afferma che il linguaggio e i contenuti usati in quelle comunicazioni sono in conflitto con i valori della società e che si stanno intraprendendo iniziative appropriate nei confronti dei responsabili, anche con misure discilplinari.