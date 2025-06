Incidenti 737 Max, Boeing paga 1,1 miliardi per evitare il processo

Boeing pagherà 1,1 miliardi di dollari per evitare procedimenti giudiziari per i due incidenti dei suoi 737 Max. L'accordo con il Dipartimento di Giustizia impone all'azienda di stanziare 455 milioni di dollari per rafforzare i suoi programmi di conformità, sicurezza e qualità. Boeing donerà inoltre 444,5 milioni di dollari alle famiglie delle vittime dell'incidente. La società è anche tenuta a pagare una sanzione pecuniaria di 487,2 milioni di dollari, metà della quale è stata pagata nel 2021 in base a un accordo precedente. Boeing eviterà così un processo che avrebbe dovuto iniziare il 23 giugno, in relazione ai due incidenti che hanno causato la morte di 346 persone.