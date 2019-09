Incidente nucleare di Fukushima, assolti tre ex dirigenti Tepco

La Corte distrettuale di Tokyo ha giudicato non colpevoli tre dirigenti della Tokyo Electric Power (Tepco), accusati di negligenza per non avere adottato misure adeguate per prevenire il disastro di Fukushima. L'impianto nucleare nel nord est del Giappone fu fortemente danneggiato nel marzo 2011 in seguito alla scossa di magnitudo 9 e al successivo tsunami.