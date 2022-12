Inchiesta Qatar, perquisite a Milano le abitazioni della famiglia Panzeri

Nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte tangenti pagate dal Qatar e dal Marocco, che ha portato all'arresto, fra gli altri, di Antonio Panzeri, di sua moglie e di sua figlia, la guardia di finanza ha effettuato a Milano e provincia alcune perquisizioni nelle abitazioni riconducibili all'ex europarlamentare.

Sono stati sequestrati supporti informatici, documenti e una somma in contanti in euro non significativa.