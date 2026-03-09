Scozia, incendio devasta la stazione centrale di Glasgow: crollano edifici

© Afp
L'incendio sarebbe scoppiato all'interno di un negozio di sigarette elettroniche. Al lavoro da ore decine di vigili del fuoco
Per ore fiamme altissime hanno consumato la stazione centrale di Glasgow, in Scozia, causando il parziale crollo di alcuni degli edifici storici di età vittoriana che si trovano adiacenti allo scalo ferroviario. Secondo quanto riporta la Bbc, anche parti della stazione sarebbero crollate. Al momento non sono segnalate vittime.
È partito tutto da un incendio di dimensioni contenute intorno alle 15 di domenica, un piccolo pennacchio di fumo che usciva dalla porta di un negozio di sigarette elettroniche su Union Street, nel pieno centro di Glasgow. Da lì una prima esplosione ha trasformato il fumo da grigiastro a nero, sintomo che una fiamma viva stava ormai consumando gli interni del locale. L'incendio ha poi preso anche ile attività commerciali adiacenti e i piani superiori dell'edificio, iniziando a espandersi per tutto l'isolato della stazione.
La stazione centrale di Glasgow è ovviamente chiusa. Tutti i servizi ferroviari di alto livello sono stati sospesi, decine di convogli sono stati cancellati e i treni che circolano sulla linea di basso livello non possono fermarsi alla stazione. La polizia ha recintato un tratto di Union Street e ha invitato la popolazione a evitare la zona.