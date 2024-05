Incendio in un ostello vicino a Mosca: almeno 8 morti

In Russia almeno 8 persone sono morte e una è rimasta ferita in un incendio divampato in un ostello di Istra, vicino a Mosca.

Lo riporta il Moscow Times, citando i servizi di emergenza locali. Secondo la procura, la struttura era stata affittata da un ragazzo di 23 anni che la subaffittava a sua volta a lavoratori immigrati. L'incendio sarebbe scoppiato alle 4 di notte e sarebbe stato spento dopo 5 ore.