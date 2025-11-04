Bosnia, fiamme in una casa di riposo a Tuzla: due feriti gravi

Un violento incendio è divampato in un istituto per anziani nella città di Tuzla, nel nord-est della Bosnia-Erzegovina, provocando diversi feriti. Secondo quanto riportano i media regionali, non è escluso che tra le persone coinvolte possano esserci anche delle vittime, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Almeno cinque ospiti della struttura sono stati trasportati d'urgenza in ospedale a causa di una grave intossicazione da fumo. Due di loro sono ricoverati in terapia intensiva. Le cause dell'incendio non sono ancora note. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire l'origine del rogo e accertare eventuali responsabilità