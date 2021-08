Incendi in Grecia, le fiamme stanno avanzando verso Atene

Sono oltre 500 i vigili del fuoco al lavoro per cercare di domare i roghi nei giorni in cui la Grecia sta subendo la peggiore ondata di caldo degli ultimi decenni, con temperature che in alcune parti del Paese rischiano di raggiungere i 45 gradi. Nelle ore più fresche del mattino sono stati inviati elicotteri e aerei a bassa quota per scaricare acqua sulla foresta in fiamme intorno a Tatoi, a 20 chilometri a nord della città. "Le squadre di terra hanno svolto un lavoro fondamentale - ha detto il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, visitando un centro di controllo mobile nell'area -. Non abbiamo perso vite umane. Le case saranno ricostruite e nel tempo la foresta ricrescerà".

