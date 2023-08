Incendi Hawaii, Nyt: i pompieri hanno trovato idranti senz'acqua

I roghi favoriti da piante invasive non autoctone

I devastanti incendi alle Hawaii, aggiunge il Nyt, sono stati favoriti dalla diffusione di piante invasive non autoctone provenienti dall'Africa e usati come foraggio per il bestiame, dopo la chiusura negli anni scorsi delle piantagioni di canna da zucchero (l'ultima nel 2016). Varietà come la guinea, la molasses e la buffel grass sono altamente infiammabili: crescono rapidamente quando piove e resistono alla siccità quando le terre sono aride. Ora occupano quasi un quarto delle Hawaii.