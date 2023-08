Incendi Hawaii, a Maui testimoni parlano di almeno 480 morti

Il numero ufficiale delle vittime è fermo a 111 ma sull'isola sono terminati anche i sacchi per i cadaveri e vengono utilizzati dei container frigo

Le autorità hanno fermato il conteggio ufficiale a 111 ma il quotidiano Daily Mail ha contattato persone sul posto le quali hanno confermato che ci sono già 480 morti e gli obitori sono pieni. Una notizia che trova conferma dall'arrivo sull'isola di container frigo utilizzati per mantenere i resti trovati nelle case bruciate. Molti cadaveri sono infatti irriconoscibili.

L' incendio alle Hawaii scoppiato martedì 8 agosto che ha quasi distrutto l'isola di Maui non ha ancora un bilancio definitivo delle vittime.

Il sindaco di Maui, Richard Bissen, ha dichiarato che solo il 25% della città è stato ispezionato. Le case e le auto già ispezionate dai soccorritori presentano una enorme "x" arancione. Ma sono ancora molte quelle da analizzare. Si è parlato di almeno mille dispersi e nessuna comunicazione ufficiale su questa cifra è mai stata rilasciata. Alcuni abitanti hanno rilasciato video su TikTok raccontando l'orrore di Maui. Decine di famiglie trovate morte in casa, molti i bambini. In alcuni casi i cadaveri sono stati trovati abbracciati, segno che avevano capito di trovarsi davanti a una situazione senza via d'uscita.

Corpi non riconoscibili, servirà test del Dna Ma parlare di cadaveri non è spesso corretto, nelle case distrutte dalle fiamme vengono trovati resti. Per questo le autorità hanno invitato i parenti dei dispersi a fornire il proprio Dna così da effettuare test e provare a dare notizie certe sul destino dei propri cari. Un'operazione che potrebbe durare mesi.