Incendi boschivi in Corea del Sud, i morti salgono a quota 26

Gli incendi boschivi, i peggiori mai registrati in Corea del Sud, continuano a devastare il sudest del Paese, mentre le vittime sono salite a quota 26, secondo l'ultimo bollettino del governo. Il Quartier generale centrale per la sicurezza e i disastri ha infatti riferito che le fiamme nelle province di Gyeongsang settentrionale e meridionale hanno causato 26 morti 30 feriti, di cui otto gravi, mentre risultano esserci ancora incendi in 10 aree. Sono 37.185 i residenti sfollati, di cui 29.911 nelle aree di Uiseong e Andong, a circa 190 chilometri a sudest di Seul: nel complesso, in 20.485 sono tornati a casa dopo l'evacuazione, mentre i restanti 16.700 sono ancora nei rifugi.