Incendi in Canada, allerta inquinamento a Washington D.C.: "State in casa"

La gigantesca nube di fumo si sta spingendo sempre più a sud. Gli indici della qualità dell'aria hanno superato i livelli di guardia. Secondo gli esperti, la coltre di fumo proveniente dal Quebec e dalla Nuova Scozia potrebbe persistere anche nel fine settimana.

Istituto di ricerca: "Nube potrebbe raggiungere la Norvegia"

Il fumo degli incendi potrebbe riversarsi in Norvegia. È quanto ritiene l'Istituto di ricerca norvegese per il clima e l'ambiente (Nilu), che ha usato un modello di previsioni per predire come il fumo viaggerà attraverso l'atmosfera. L'Istituto di ricerca indipendente afferma che il fumo si è spostato anche sopra la Groenlandia e l'Islanda. "Potremmo essere in grado di vedere qualche foschia o sentire l'odore del fumo", ha detto Nikolaos Evangeliou, ricercatore del Nilu. "Tuttavia non crediamo che il numero di particelle nell'aria qui in Norvegia sarà abbastanza grande da essere dannoso per la nostra salute", ha aggiunto.