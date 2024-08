Incendi Atene, cadavere trovato in una fabbrica

Un cadavere è stato scoperto Ad Atene, in una fabbrica distrutta da uno dei violenti incendi che infuriano da domenica nella periferia nordorientale della città. Il corpo, probabilmente quello di una donna sui 60 anni, è stato trovato a Patima Halandriou, comune i cui 70mila abitanti sono stati in parte evacuati ieri. Centinaia di vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme che, alimentate da forti venti, raggiungono in alcuni punti un'altezza di 25 metri e formano un fronte di circa 30 chilometri.