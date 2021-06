Inaccessibili diversi siti e media internazionali: crash tecnico del provider Fastly, ora risolto

Sono stati inaccessibili online per diverse ore siti e media internazionali, tra i quali Bbc , Cnn e Amazon . Intoppi si sono verificati anche al sito Internet del governo britannico : l'accesso alla home page era infatti possibile, ma diverse operazioni risultavano bloccate. Ad aver provocato il blocco è stato un crash tecnico del provider Fastly , che ora è stato risolto, e non come era stato ipotizzano inizialmente un attacco hacker.

Il provider, che serve tutti i siti internazionali andati in panne oggi per qualche ora, ha fatto sapere di "aver individuato il problema" e di essere al lavoro per trovare una soluzione. "Stiamo continuando a indagare sulla questione", si legge ancora sul sito del provider, che peraltro non ha mai smesso di funzionare.

Le pagine di molti siti internazionali avevano riportato genericamente la scritta "Error 503 Service Unavailable", che segnala che il server non è in grado di fornire il contenuto richiesto, perché guasto o sovraccarico. Oltre a quello del governo Gb e dei media britannici The Guardian e Bbc risultava inaccessibile quello del francese Le Monde.