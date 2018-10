In mostra in Australia la prima macchina per il suicidio stampabile in 3D

L'invenzione era stata annunciata un anno fa ma adesso Sarco, la prima macchina al mondo concepita per il suicidio e che si stampa in 3D, sarà in mostra nei prossimi giorni in Australia. La capsula del medico pro-eutanasia Philip Nitschke, direttore di Exit International, potrà inoltre essere usata legalmente nello stato di Victoria che ha legalizzato l'eutanasia in determinate condizioni per i pazienti malati terminali.

La sarcocapsula - La macchina ha la forma di un sarcofago montata su una piattaforma. La persona entra, digita un codice e, grazie a un dispositivo mobile, la piccola cabina si riempie di azoto. La stessa capsula può rimanere intatta ed essere utilizzata per la sepoltura.



Il sarcotour - La macchina sarà presentata in tutto il Paese, prima ad Adelaide, poi a Perth, Canberra e, infine, Sydney. Sarà possibile sperimentarla attraverso una dimostrazione in realtà virtuale. Si potrà entrare così nella capsula, digitare il codice di accesso e premere il pulsante. La morte, in questo caso virtuale, sarà percepita come un moto verso il cielo.



Idoneità mentale - Il dottor Nitschke ha spiegato che il paziente che vuole usare la macchina dovrà sottoporsi a un test online per valutare la sua sanità mentale. Se superato gli verrà consegnato un codice valido per 24 ore. Il medico ha, inoltre, aggiunto che il ricorso a Sarco non dovrebbe essere limitato solo allo stato del Victoria perché il suicidio non è un reato. I pazienti del Victoria per scegliere di poter morire devono, comunque, rispettare delle strette condizioni imposte. Questi, infatti, necessitano di un permesso del medico curante e dovranno soffrire di una malattia terminale con una diagnosi che prevede meno di sei mesi come prospettiva di vita.