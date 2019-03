In Marocco non c'è più l'ora legale, ma i telefonini la aggiornano: è caos

Orologi, telefonini e computer aggiornano l'orario in automatico, peccato però che in Marocco dal 28 ottobre l'esecutivo guidato da Saaladdine El Othmani abbia stabilito per decreto che non ci sarà più l'ora legale. Risultato? Treni che partono in orario e passeggeri che arrivano in ritardo, saracinesche che si alzano prima del dovuto, e moschee che, per non sbagliare, hanno fatto due volte l'appello alla prima preghiera mattutina, il "fajre". Insomma, il caos.