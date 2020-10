In Inghilterra più ricoveri per Covid-19 che prima del lockdown

LaPresse

In questo momento in Inghilterra ci sono più persone ricoverate in ospedale a causa del Covid-19 di quante ce ne fossero a marzo prima dell'adozione del lockdown. A rivelarlo è Stephen Powis, direttore dell'Nhs (il servizio sanitario nazionale britannico). Powis ha inoltre rilevato che era solo "un pensiero illusorio" che a essere vulnerabili fossero solo gli anziani, mentre gli altri potevano vivere tranquillamente la loro vita.