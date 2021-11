In Bulgaria aperti i seggi per elzioni presidenziali e legislative

Ansa

In Bulgaria si sono aperti i seggi per le elezioni presidenziali regolari abbinate alle politiche anticipate, le terze di quest'anno, convocate per il fallimento dei tentativi di formare un governo dopo il voto regolare del 4 aprile e quello anticipato dell'11 luglio. Per le presidenziali sembra scontata la vittoria del capo dello Stato uscente Radev, mentre per le politiche gli analisti prevedono anche questa volta un parlamento frammentato.