Impeachment Trump, stop a nuovi testimoni: verso voto finale

La deputata repubblicana Jaime Herrera Beutler non sarà chiamata a testimoniare nel processo di impeachment contro Donald Trump: le parti hanno raggiunto un accordo per introdurre tra le prove le sue dichiarazioni scritte, che sono state lette in aula. Non è stata chiesta nessun'altra deposizione, quindi dopo le argomentazioni conclusive, si passerà al voto finale, che potrebbe arrivare entro fine giornata.