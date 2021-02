Impeachment Trump, l'accusa: "Colpevolezza evidente, condannatelo"

Ansa

Il deputato dem Joe Neguse ha concluso le argomentazioni dell'accusa nel processo di impeachment per Donald Trump. "Vi chiediamo umilmente di condannare Trump per il crimine di cui è colpevole in modo schiacciante - ha detto -, perché se non lo facciamo, se facciamo finta che non sia successo o, peggio, se lo lasciamo senza risposta, chi può dire che non accadrà ancora?". Venerdì tocca alla difesa, che conta di esaurire il suo intervento in giornata.