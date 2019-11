Impeachment per Trump: la "talpa" non dovrà testimoniare

La "talpa" che ha dato il via all'indagine di impeachment su Trump non sarà chiamata a testimoniare come invece chiesto dai repubblicani: lo ha deciso il presidente della commissione Intelligence della Camera Usa, Adam Schiff, che sovrintende all'inchiesta. Secondo Schiff la deposizione sarebbe "superflua e inutile" alla luce delle prove già raccolte, mentre la sua sicurezza sarebbe messa in pericolo

dalle "minacce" del presidente.