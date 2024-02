Ilaria Salis, il padre Roberto a "Prima di domani": "Le compagne di cella la chiamano Giovanna d'Arco"

Ilaria Salis, la ragazza detenuta da un anno in Ungheria, è più serena e tranquilla rispetto allo stato d'animo mostrato lunedì 29 gennaio durante il processo. Sono queste le sensazioni di Roberto Salis, il padre della 39enne intervenuto in collegamento a "Prima di Domani" durante l'appuntamento in onda giovedì 1 febbraio su Retequattro.



"Era un pochino più serena e tranquilla, mentre lunedì era molto emozionata perché sapeva che c'erano molti suoi amici e mi ha detto che le girava un po' la testa quando era in tribunale - Ha spiegato Roberto Salis a Bianca Berlinguer - Invece quando l'abbiamo vista ieri era più serena e tranquilla".

Quindi, l'intervista si concentra sulle condizioni di detenzione, sulle quali Ilaria aveva anche scritto una lettera lo scorso 2 ottobre: "Ci sono alcuni segnali di miglioramento. Ieri sono arrivate una serie di persone della Polizia Penitenziaria per fare alcune domande a mia figlia. È arrivata una psicologa che le ha chiesto come sta emotivamente, è arrivata una educatrice... Credo sia partita una ricerca delle motivazioni di difficoltà nello stare in quel carcere. Questo ha portato qualche lieve beneficio di cui godono anche le compagne di carcere di mia figlia. Infatti la chiamano Giovanna d'Arco".