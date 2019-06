Il Wall Street Journal: il fratellastro di Kim Jong un era un informatore della Cia

Kim Jong Nam, il fratellastro del dittatore coreano Kim Jong Un ucciso nel febbraio 2017 all'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, era una fonte della Cia che si era incontrata in diverse occasioni con agenti segreti americani. A sostenerlo è il Wall Street Journal, che cita una fonte informata. Molti dettagli della relazione dell'uomo con la Cia restano comunque oscuri, precisa il quotidiano.

Kim Jong Nam fu ucciso da due donne che gli spruzzarono in faccia il gas nervino Vx. Dirigenti Usa e sudcoreani accusarono dell'attacco Pyongyang, che però ha sempre negato ogni addebito.



Diversi ex dirigenti Usa, riporta il quotidiano, sottolineano comunque che il fratellastro di Kim, che aveva vissuto fuori della Corea del nord per molti anni e non aveva alcuna base di potere nota a Pyongyang, difficilmente avrebbe potuto fornire informazioni particolari sulla cerchia ristretta di Kim Jong Un.



Le stesse fonti osservano però che Kim Jong Nam, che risiedeva nell'enclave cinese di Macao, era quasi certamente in contatto con l'intelligence di altri Paesi, in particolare la Cina.