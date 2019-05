Il torero asciuga le lacrime del toro infilzato: sdegno online

Gesto teatrale o reale compassione per un animale morente? La Spagna si divide in due fazioni davanti al torero che, prima di infliggere il colpo di grazia al toro asciuga le sue lacrime con un fazzoletto bianco. L'episodio è avvenuto al festival Real Maestranza di Siviglia, per mano di Morante de la Puebla. Il video del momento circola da giorni online e non smette di infiammare gli animi degli animalisti: "Non so se è sadismo, non se è ipocrisia, nemmeno psicopatia, ma è chiaro che lui non è una persona. La storia ci giudicherà. E sarà studiato negli annali della psichiatria", scrive un utente su Twitter. "Sadismo e oscenità", gli fa eco un altro.