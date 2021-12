Il segretario Stoltenberg convoca il Consiglio Nato-Russia il 12 gennaio

Ansa

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha deciso di convocare il Consiglio Nato-Russia il 12 gennaio ed è "in contatto" con Mosca. Negli ultimi mesi Stoltenberg ha offerto in più occasioni a Mosca di riprendere il dialogo all'interno di questo organismo di cooperazione creato nel 2002, attualmente sospeso a causa del conflitto in Ucraina. Ma le autorità russe non hanno ancora risposto favorevolmente.