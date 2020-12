Il segretario di Stato Usa: i russi dietro ultimi attacchi hacker

agenzia

Secondo il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, è "probabile" che ci siano hacker russi dietro il massiccio attacco informatico che ha colpito gli Stati Uniti e obiettivi in altri Paesi. "E' stata un'impresa molto importante e credo che ora possiamo dire abbastanza chiaramente che sono stati i russi a impegnarsi in questa attività", ha detto Pompeo in tv.