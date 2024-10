Israele attacca l'Iran: la cronaca della lunga notte minuto per minuto

Ore 23.30 - La comunicazione: l’attacco è imminente

Due ore e mezzo prima dell'inizio dei bombardamenti Tel Aviv informa la Casa Bianca, sebbene sia gli Stati Uniti che la stessa Teheran fossero stati avvertiti nei giorni precedenti. Il messaggio sarebbe stato trasmesso all'Iran venerdì tramite diversi soggetti terzi, compreso il ministro degli Esteri olandese. Si tratta di una rappresaglia attesa e annunciata per settimane, dopo il massiccio attacco missilistico che l'Iran aveva sferrato contro Israele il primo ottobre scorso. In un messaggio Israele avrebbe avvertito poi Teheran di non rispondere altrimenti "le conseguenze sarebbero state molto più gravi". Israele avrebbe avuto contatti nei giorni precedenti anche con gli Stati Uniti: l'amministrazione di Joe Biden sarebbe stata avvertita in anticipo. Lo ha riferito un funzionario americano al New York Times precisando che "funzionari della Casa Bianca e del Pentagono si son consultati con Israele sulla portata e sul tipo di obiettivi da colpire". Il raid israeliano arriva poche ore dopo che gli Usa avevano spostato una pattuglia di F-16 in Germania, segno probabile che la Casa Bianca fosse stata informata per tempo