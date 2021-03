Il Papa ai cristiani in Iraq: "Sento che la Chiesa qui è viva"

Ansa

Il viaggio di Papa Francesco in Iraq fa tappa allo stadio di Erbil, in Kurdistan. "Posso vedere e toccare con mano che la Chiesa in Iraq è viva, che Cristo vive e opera in questo suo popolo santo e fedele", ha detto il pontefice. "Anche in mezzo a grande povertà e difficoltà, molti di voi hanno generosamente offerto aiuto concreto e solidarietà ai poveri e ai sofferenti", ha aggiunto durante la sua preghiera a cui hanno partecipato circa 10mila fedeli.